Ходаковский: Российское влияние не всегда во благо ДНР (ВИДЕО)
Внутренние проблемы Донецкой Народной Республики – следствие не только бездарной политики внутреннего руководства, но и тех, кто их направляет – российских политтехнологов, уверен лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.
«Многие процессы, которые здесь происходят, организуются не местными руками, - отметил военно-политический деятель ДНР в ходе скайп-конференции с главой Информационной службы Евразийского союза (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой и лидером ЕСМ, главным редактором ИА «Новороссия»Андреем Коваленко. - Мы бы многих вещей не сделали или сделали бы их лучше, если бы имели больше самостоятельности. Следуя этой пресловутой доктрине боязни социальной активности, любые люди, которые представляют здесь серьезный, нормальный потенциал – в том же Народном Совете – они превращены в рукоподнимателей, участников балагана. Их потенциал купирован внешним воздействием. Никто не потерпит сегодня самостоятельности. Это сторона нашей жизни, которая продиктована исключительно российским влиянием».
«Свобода решения внутренних проблем ограничена влиянием извне. А все из-за отсутствия и у московских и у наших политиков понимания не только там перспектив или вектора, а отсутствия в их душе, сердце чего-то такого, что носит в себе обычный доброволец, который идет отдавать свою жизнь за высокие идеалы. У политиков нет ни идеалов, ни представлений о том, что такое Русский путь или Русская душа. Это разочаровывает», - добавил Ходаковский.
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