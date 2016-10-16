Патриарх Кирилл провёл литургию в Успенском кафедральном соборе РПЦ в Лондоне
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл находится с четырёхдневным пасторским визитом в Великобритании, который приурочен к 300-летию присутствия русского Православия на Британских островах.
Как сообщает телеканал «Звезда», 16 октября 2016 года патриарх освятил Успенский кафедральный собор Сурожской епархии Русской Православной Церкви в Лондоне и провёл там литургию, на которой присутствовали сотни православных верующих, а также представители Католической и Англиканской церквей.
Отмечается, что патриарх также посетит открывшуюся фотовыставку в Королевском географическом обществе, которая посвящена его путешествиям.
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