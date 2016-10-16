В Ираке заканчиваются последние приготовления к началу крупномасштабной военной операции по освобождению от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ДАИШ) города Мосула.
Как сообщает Газета.ру со ссылкой на турецкие СМИ, авиация западной коалиции начала бомбардировки целей террористов ДАИШ в районе Мосула. Боевики, в свою очередь, активно готовятся к обороне и поджигают нефть, разлитую в специально вырытых ямах вокруг города.
Вместе с тем, по данным информагентства Reuters, в самом Мосуле террористы казнили 58 своих соратников, которых обвинили в подготовке внутреннего переворота и сдаче города правительственным силам.
Отметим, что второй по величине город Ирака Мосул находится в руках ДАИШ с июня 2014 года и считается их «столицей».
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