В Воронеже произошли столкновения между футбольными фанатами местной команды «Факел» и московского «Динамо».
Усмирять болельщиков пришлось сотрудникам полиции. В результате пострадали четыре человека, в том числе полицейский, в которого выстрелили из травматического пистолета. Его пришлось срочно госпитализировать, сообщает Лента.ру.
Стражами порядка были задержаны 9 участников конфликта. Все они будут привлечены к административной ответственности.
«В отношении них составлены административные материалы по статье 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных соревнований)», - пояснили в главном управлении МВД Воронежской области.
Добавим, что сам футбольный матч закончился победой хозяев встречи со счётом 2:1.
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