В результате серии терактов, совершенных боевиками запрещённой в РФ группировки «Исламское государство» (ДАИШ) 15 октября 2016 года в Багдаде, погибли около 60 человек.
Первый мощный взрыв прогремел в шатре во время шиитской траурной церемонии Ашура. По информации портала Лента.ру, количество погибших составило 41 человек, еще 33 получили ранения.
Вскоре после этого исламисты совершили ещё несколько вооруженных нападений в различных районах города. При этом были убиты 11 иракских военнослужащих, двое ополченцев, а также жена и трое детей командира одной из групп проправительственного ополчения.
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