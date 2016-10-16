Россия заключила контракт с Индией на поставку С-400
В ходе визита Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС 15 октября 2016 года было достигнуто соглашение о поставках этой стране новейших российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».
Также стороны договорились о совместном производстве вертолётов Ка-226Т и создании совместного инвестиционного фонда на сумму в 1 миллиард долларов, передаёт РБК.
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, Россия поставит Индии и Китаю С-400 в порядке исключения, как государствам, заслуживающим доверия, сообщает телеканал «Звезда».
«Это новейшая наша система. Мы сейчас сами вооружаем свои Вооруженные Силы и делаем исключения только для близких для нас государств, таких как Индия и Китай», - отметил Рогозин.
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