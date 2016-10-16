Порошенко отказался предоставлять Донбассу «особый статус»
Главарь киевской хунты Петр Порошенко, выступая перед боевиками ВСУ в городе Чугуеве Харьковской области, заявил, что не собирается выполнять Минские соглашения, в частности, предоставлять ДНР и ЛНР «особый статус» и проводить местные выборы.
«Пока не будет выполнен пакет по безопасности, Украина дальше в политическом процессе продвигаться не будет, остальное на сегодняшний день от лукавого», - цитирует главаря украинских террористов телеканал «Звезда».
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