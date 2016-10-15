Находящийся в составе Северного флота единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» направляется в Средиземное море к берегам Сирии.
На борту корабля базируется авианосная группа, в составе которой новейшие истребители МиГ-29КР, МиГ-29КУБР, Су-33 и морские вертолёты Ка-52К «Катран», сообщает Лента.ру.
Отмечается, что поход продлится четыре-пять месяцев.
По словам военного эксперта, генерал-полковника ВС РФ в отставке Леонида Ивашова, участие «Адмирала Кузнецова» в военной операции в Сирии станет уникальным прецедентом использования российской палубной авиации в боевой обстановке.
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