Украинские оккупанты задавили танком двоих мирных жителей
Пьяные украинские оккупанты переехали танком двоих мирных жителей населённого пункта Новомарьевка Добропольского района, расположенного вблизи границы с Днепропетровской областью.
Инцидент произошёл около трёх дней назад, сообщил журналистам в ходе брифинга 14 октября 2016 года заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, каратели совершили наезд на семейную пару, стоявшую возле своего дома. Мужчина и женщина от полученных травм погибли на месте, передаёт «ДАН».
Напомним, что поздним вечером 7 октября 2016 года похожий инцидент произошёл в оккупированной Марьинке (по другим данным – в Красногоровке – прим.ред.). Ехавшие на БМП украинские боевики умышленно задавили женщину. Труп женщины был зафиксирован наблюдателями ОБСЕ в морге Красногоровки, сообщает портал «Восточный фарватер».
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