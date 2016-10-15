Ходаковский: Московские политтехнологи доказали свою некомпетентность (ВИДЕО)
Московские политтехнологи, прибывавшие на Донбасс якобы для того, чтобы формировать внутреннюю политику и строить государство, просто отрабатывали свой контракт. К тому же, это были, как правило, люди невысокого уровня, не способные к созданию долгосрочных проектов, рассчитанных на политические процессы, считает лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.
«Это демонстрирует отношение людей, которые стоят во главе политтехнологических процессов в Москве, к этой территории как таковой. Если позволить себе некоторую конспирологию: давайте представим такую сюрреалистическую картину – здесь сознательно создается такая атмосфера, чтобы дискредитировать это движение, этот проект, чтобы он не распространился на Украину. Некоторые российские политические круги заигрывают с Украиной, так как там есть совместные бизнес-интересы», - подчеркнул бывший секретарь Совета безопасности ДНР, выступая в рамках скайп-конференции с журналистами из Москвы - главой Информационной службы Евразийского союза (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой и лидером ЕСМ, главным редактором ИА «Новороссия»Андреем Коваленко.
Ходаковский привел в пример экс-посла России в Киеве Михаила Зурабова, который некоторое время представлял Москву на переговорах в Минске. По мнению военно-политического деятеля ДНР, Зурабов открыто выступал на стороне киевской хунты, доказывая представителям народных республик деструктивность их позиции и требуя договариваться с Украиной.
«У меня вопросы к тем людям, которые организовывали сюда политтехнологические экспедиции, которые создали здесь вот такую сюрреалистичную картину из миров братьев Стругацких. Я когда впервые услышал, что проект должен носить название СССР 2.0 в нашей современной реальности, я очень сильно напрягся, так как не мог себе вообразить, что современные капиталистические политтехнологи могут родить из разряда СССР 2.0. Вот сейчас наблюдаем, что они родили по большому счету и “восторгаемся”», - резюмировал командир бригады «Восток».
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".