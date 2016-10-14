В Орле открыт первый в России памятник Ивану Грозному
В Орле 14 октября 2016 года открыт памятник русскому царю Ивану IV Грозному.
Монумент работы скульптора Олега Молчанова установлен на Богоявленской площади возле Богоявленского собора и представляет собой конную фигуру царя, держащего в правой руке православный крест.
В церемонии открытия памятника приняли участие губернатор Орловской области Вадим Потомский, председатель Изборского клуба, писатель и журналист Александр Проханов, лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов, а также большое количество жителей и гостей города.
«Это человек, который сохранил для нас с вами православную веру, и не позволил никому посягать на нашу территорию. Он сделал так, что мы живем в Орле. Он сделал так, что этот город является крепостью на подступах к нашей столице. И какие бы враги нам не мешали делать такие поступки — ставить памятники первому русскому царю — мы никогда не склонимся и не поддадимся. Мы великий русский народ. У нас великий и самый мощный президент, который заставил весь мир уважать Россию и с нами считаться, как это в свое время сделал Иван Грозный. С Богом!», - заявил на торжественной церемонии открытия монумента орловский губернатор Потомский.
Также было зачитано обращение министра культуры России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, сообщает «Росбалт». По мнению главы Минкульта, установка памятника Ивану Грозному – признание преемственности всех этапов русской истории.
«Иван IV Грозный — одна из наиболее противоречивых и вместе с тем выдающихся фигур отечественной истории, - отметил в своем обращении министр культуры. - За годы своего правления он сумел предпринять ряд смелых и решительных шагов, направленных на укрепление единства Русского государства. При нем была проведена административная реформа, учреждены новые правительственные органы, создано профессиональное войско и издана первая русская печатная книга. Особое внимание царь уделял укреплению государственных границ. В 1566 году, именно по его указанию для охраны южных рубежей страны и была основана крепость Орел. С тех пор жители Орла неоднократно доказывали свою доблесть и отвагу, самоотверженно защищая Отечество. „Город воинской славы“ — поистине заслуженное почетно звание, присвоенное городу за мужество, стойкость и массовый героизм его защитников».
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".