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Черные клобуки пришли на Русскую землю и, на деле доказав ей свою преданность, были приняты как равные. Потомки их, помня добро, когда-то оказанное им славянами, неуклонно следовали традиции, заложенной предками Воины с Поросья: верой и правдой Русскому миру
Вся история России сделана казаками"
Современным политическим «лисам» не обязательно иметь живого прибалтийского тигра, достаточно использовать его шкуру в целях своих информационных манипуляций Удобная шкура мертвого тигра
Запад отделывается от проблем Прибалтики"
Курдам необходимо стремиться к цивилизованному способу создания своей государственности и своими мирными намерениями и поступками привести к этой мысли власти Турции и Ирана Курдский мир
Во имя своего государства курдам не следует враждавать с Турцией"
В этом году свой «золотой» юбилей отмечает один из престижных факультетов Донецкого национального университета – экономический. За 50 лет «Наш Эконом», как его с любовью называют преподаватели, студенты и выпускники, занял прочные позиции в рейтингах попу Калиниченко: Мы осознали свою идентичность
ДНР: Осознать идентичность"
В условиях продолжающихся на Донбассе военных действий, одним из первостепенных и жизненно важных для многих жителей региона является вопрос гуманитарной помощи, которая поставляется как из Российской Федерации, так и от некоторых международных и обществе Гумпомощь под контролем
Гумпомощь под контролем"
Карательная операция киевской хунты на Донбассе привела к тому, что значительная часть объектов инфраструктуры и жилых домов в регионе была частично или полностью разрушена. Без крова остались тысячи человек. В настоящее время, несмотря на продолжающиеся Восстановление под обстрелами
Восстановление под обстрелами"
Америка мягко стелет, но в России спать на её кроватках жестковато Под мягким каблуком
Под каблуком"
Метод захвата медиапространства состоит в том, что определенная организация работает со всевозможными СМИ и при этом не дает показаться в информационном поле другим организациям Тихо и незаметно: способы ведения информационной войны
Если войны не видно, это не значит, что ее нет"
Информационные методы воздействия включают в себя использование информации и информационных технологий как основного средства воздействия на противника Стратегия ведения информационной войны
Промывка мозгов становится главным оружием"
Абубакаров - воспитанник традиционного для Дагестана и Чечни ислама, последовательно и смело выступал против ваххабизма, изобличая его идеологию, практику Военные столкновения между ваххабитами и последователями суфизма
Российские власти прозевали ваххабизм"
Начавшийся в Чечне процесс шариатизации показал полную неподготовленность граждан и духовенства к этой ситуации - республике практически не было глубоко подготовленных шариатских судей Шариатское правление в Чечне и его последствия
Кавказ не готов к обустройству исламского государства"
Практические деяния ваххабитов, во всяком случае, тех, кто маскировался под ними, сопряжены многочисленными преступлениями против личности Исламский радикализм как фактор общественной угрозы
Ваххабизм был привит Кавказу мондиалистами"
Десять лет исполняется сегодня, 17 сентября 2016 года, со дня референдума о независимости и присоединении к России, который прошёл в Приднестровской молдавской республике (ПМР) в 2006 году. 97,2% граждан, принявших участие в голосовании, поддержали курс н Евразийский вектор Приднестровья
10 лет выбора ПМР"
В свое время один из основателей геополитики Карл Хаусхофер настаивал на необходимости популяризации этой науки, да еще так широко, чтобы о ней говорили на улице Противостояние будет вечным
История доказывает, что Европе верить нельзя"
Мир лишь начинает осмысливать произошедшее. Трясет и будоражит торговые биржи, стоимость золота на мировом рынке подскочила, цена на нефть сдала. Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон уходит в отставку, аргументировав свое решение тем, чт Европейский Brexit: США - на выход
Brexit: США - на выход"
Запад - внутри нас во всех смыслах, включая сознание, анализ, систему отношений, значений и ценностей. Нынешняя цивилизация еще не вполне русская, это не русский мир, это то, что еще только может стать русским миром Шестая колонна - главный экзистенциальный враг России
У России есть враг и пострашнее «пятой колонны»"
Америка сегодня падает. Это падающий гигант. Падение статуи Свободы будет внушительным. Однако сегодня падает и Россия. Ее падение не столь масштабно, но чувствительно Ставка в международной политике: кто рухнет первым
Государство как идеология не ограничено ничем"
Несмотря на чудовищно подрывную миссию так называемых «национал-демократов», наша русская, евразийская империя свободных народов найдёт место и для них Евразийство vs национал-демократия: кому действительно нужна Великая Россия?
«Нацдемы» не смогут остановить Империю"
Нынешнюю «мейнстримовскую» социологию, политологию, экономику можно назвать криптоматиками – то есть дисциплинами, которые скрывают реальность, а не анализируют ее Жизнь под сукном
На что никогда не выдадут гранты"
Каждый молодой человек должен сделать выбор - либо он безвольный объект истории, либо ее субъект, диктующий жизни свою волю Пора вернуть эту землю себе
Пора вернуть эту землю себе"
После публикации 27 июля 2016 года на портале Северо-Кавказского новостного агентства – СКФОNews статьи «Традиционный анклав – как реальная альтернатива ИГИЛ» (ИГИЛ, ДАИШ террористическая организация, деятельность которой на территории РФ запрещена), спор Интертрадиционал
Интертрадиционал"
Стараниями «оранжевых властей» Украины темные фигуры украинской истории были возвращены из мрака прошлого и попытались взять реванш у внуков страны, участвовавшей в разгроме фашизма Степан Бандера: искусство мифологизации и героизации
Холуй нацистов ухитрился стать героем Украины"
Третий год люди живут на краю ада: умирают от старости и от ран, влюбляются и женятся, рождаются и делают первые шаги. Некоторые проходят этот путь босыми ногами по руинам собственных домов. Кто обрёк жителей прифронтовой полосы на такие испытания? Ответ Подвальная правда
Держи подвалы и порох сухими"
Война- это не только сообщения из телевизора об обстрелах и количестве выпущенных мин и снарядов в то или иное направление. Даже миллионы фото и видео материалов, это тоже не война, это "картинка", которую можно смотреть, а можно не смотреть, или просмотр Жизнь, разделённая войной
Жизнь, разделённая войной"
Действовать жёстко, с кровью, не был готов никто из элит - советские элиты были очень миролюбивы, - кроме отмороженных либералов-русофобов Американский переворот в пользу Ельцина
Пора привлечь к ответу виновников октябрьской бойни"
Достаточно очевидно, что центральные СМИ транслируют преимущественно модернизационную культуру в целом, а также ценности современной политической культуры Дискретность информационного пространства Юга России
Политика СМИ не согласована с регионами"
Лига исламского мира стоит за распространением по миру идеологии и практики ваххабизма - формы ислама, выступающей в качестве государственной идеологии в Саудовской Аравии Экзогенные факторы, определяющие исламистско-террористические угрозы и вызовы Югу России
Саудовская Аравия планирует завоевать Россию"
Дело была давно, в году эдак в 2007 заканчивая худграф, когда на фоне сытой страны среди творческих кругов с ума сходили по перфомансам, да гремела арт-группа «Война»: кошками кидалась, на маршах голосила. Начиналось-то все с самых лучших побуждений, с ра Успокойтесь, девочки — это только перфоманс
Это только перфоманс"
За действиями Ивана Грозного стояла прожитая и прочувствованная миссия Москвы как Третьего Рима Комиссарская диктатура - не прихоть правителя
Величие России подразумевает смену исторической парадигмы"
Следующим шагом будет мученичество, новые катакомбы, жертва жизнью во имя Христа, живого Бога, Бога, всегда - а не только в прошлом! - находящегося рядом с нами и в нас самих К новым катакомбам
Прорыв к Небесной Церкви возможен всегда"

13 октября 2016, 16:04
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Медведев инициировал ужесточение наказания за хищение средств из гособоронзаказа

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением ужесточить наказание за преступления в сфере государственного оборонного заказа.

Соответствующие поправки могут быть внесены в Уголовный и Административный кодексы РФ, сообщает телеканал «Звезда».

В частности, будет ужесточено наказание за хищение и нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на «оборонку». К ответственности будут привлекаться должностные лица и индивидуальные предприниматели, совершившие преступление.


14 октября 2016, 10:00
военкор «Комсомольской Правды» Дмитрий Стешин

Стешин и Коц: Донбасс – такая же часть России, как Курская область

Получившие широкую известность своими репортажами из «горячих точек» военкоры «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц в интервью корреспонденту портала общественной организации «Патриотические силы Донбасса» Ольге Жуковой поделились своим взглядом на развитие ситуации в Новороссии.
14 октября 2016, 09:27
лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Ходаковский: В Донбассе отсутствует реальная политика (ВИДЕО)

Политика сегодняшнего дня в Донецкой Народной Республике характеризуется дезориентированностью ситуации, считает лидер «Патриотических сил Донбасса», основатель и командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
14 октября 2016, 02:47
Финский маршал Карл Маннергейм

Власти Санкт-Петербурга под давлением общественности демонтировали доску Маннергейму

Мемориальная доска в честь финского военачальника и президента Карла Маннергейма демонтирована 13 октября 2016 года с фасада здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице в Санкт-Петербурге.
13 октября 2016, 18:55

Хунта в нарушение "Минска" пустила в ход боевые вертолеты

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что Украина нарушает Минские соглашения в части использования авиации в зоне конфликта.
13 октября 2016, 18:18
Глава ДНР Александр Захарченко

Ополченцы ДНР подбили украинский вертолет

Украинские каратели понесли серьёзные потери в ходе попыток прорыва обороны армии ДНР 12 октября 2016 года.
13 октября 2016, 16:27
военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

В России испытано новейшее радиоэлектронное оружие

Новейшее высокоточное радиоэлектронное оружие успешно прошло испытания в России, сообщает «Комсомольская правда».
13 октября 2016, 16:11

«Умеренные оппозиционеры» накрыли из минометов здание школы в Алеппо

Подопечные США сирийские «умеренные оппозиционеры», удерживающие восточный Алеппо, обстреляли из минометов школу в подконтрольном правительственным силам районе города.
13 октября 2016, 15:57
Главарь киевской хунты Пётр Порошенко

Порошенко боится, что его постигнет участь Януковича

Главарь киевской хунты Пётр Порошенко намерен через Конституционный суд лишить звания президента своего предшественника Виктора Януковича, отстраненного от власти 22 февраля 2014 года в результате государственного переворота.
13 октября 2016, 15:40
Официальный представитель МИД Вьетнама Ле Хай Бинь

Вьетнам отказал России в размещении военной базы в Камрани

В министерстве иностранных дел Вьетнама заявили, что не допустят появления на территории страны любых иностранных военных баз, сообщает Лента.ру. «Последовательная политика Вьетнама состоит в поддержании нейтрального статуса государства.
13 октября 2016, 15:28
Король Таиланда Пхумипон Адульядет (Рама IX)

СМИ сообщили о кончине тайского короля

В Таиланде после продолжительной болезни скончался 88-летний король Пхумипон Адульядет (Рама IX), который находился на троне 70 лет, с 1946 года.
13 октября 2016, 15:10
Глава Кабмина киевской хунты Владимир Гройсман

США превращают Украину в ядерный могильник

В Чернобыльской зоне отчуждения будет построено централизованное хранилище для отработанного ядерного топлива.
13 октября 2016, 15:00
Заместитель главы крымского муфтията Эсадуллах Баиров

В Крыму ликвидирована ячейка «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму силами МВД и ФСБ проведена спецоперации по задержанию участников запрещённой в России экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».
13 октября 2016, 14:43
Глава американского Национального фонда поддержки демократии (NED) Карл Гершман

Неоконы заставят американцев платить за свержение Путина

Глава американского Национального фонда поддержки демократии (NED) Карл Гершман призвал США любой ценой отстранить от власти президента России Владимира Путина.
13 октября 2016, 08:56
Художник и философ Антон Беликов

Сорвавший фотовыставку украинских карателей художник уволен из Суриковского института

Руководство Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени В.И.
12 октября 2016, 22:54

При попытке прорыва на территорию ДНР были задействованы иностранные наемники

При столкновении под населенным пунктом Коминтерново в ДНР погибли 15 украинских военных и два ополченца.
12 октября 2016, 22:06
Президент России Владимир Путин

Путин: Гумконвой под Алеппо расстреляли террористы

Президент России Владимир Путин заявил, что атаку на гуманитарный конвой ООН в Алеппо 19 сентября 2016 года совершила одна из действующих террористических группировок.
12 октября 2016, 21:57
Бывший гауляйтер Харьковщины Игорь Райнин

Киевская хунта ожидает восстания в Харькове

Глава администрации главаря киевской хунты, экс-гауляйтер временно оккупированной Харьковщины Игорь Райнин признал, что обстановка на Слобожанщине в любой момент может выйти из-под контроля Киева.
12 октября 2016, 19:52
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Британский министр впал в антироссийскую истерию

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон обвинил Россию в военных преступлениях в Сирии и призвал пикетировать российские посольства по всему миру. В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на призыв Джонсона.
12 октября 2016, 15:59
заместитель командующего оперативным командованием ВС ДНР Эдуард Басурин

Украинские террористы начали наступление под Мариуполем

На юге ДНР украинские каратели перешли в наступление в направлении Новоазовска. Ожесточённый бой идет в районе села Коминтерново, где каратели при поддержке бронетехники пытаются совершить охват позиций армии ДНР, сообщает ИА «Новороссия».
12 октября 2016, 09:43
Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден

Россия не выдаст Сноудена на расправу в США

Россия не собирается выдавать США экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, отметил посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк в ходе своего выступления в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Гопкинса.
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