Медведев инициировал ужесточение наказания за хищение средств из гособоронзаказа
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением ужесточить наказание за преступления в сфере государственного оборонного заказа.
Соответствующие поправки могут быть внесены в Уголовный и Административный кодексы РФ, сообщает телеканал «Звезда».
В частности, будет ужесточено наказание за хищение и нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на «оборонку». К ответственности будут привлекаться должностные лица и индивидуальные предприниматели, совершившие преступление.
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