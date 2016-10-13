В Таиланде после продолжительной болезни скончался 88-летний король Пхумипон Адульядет (Рама IX), который находился на троне 70 лет, с 1946 года.
Новым королём станет единственный сын покойного, наследник престола Маха Вачиралонгкорн, которому в июле исполнилось 64 года, отмечает Лента.ру.
Примечательно, что обожествляемый многими жителями Таиланда король Пхумипон Адульядет, не обладая властными полномочиями, принимал активное участие в разрешении политических конфликтов в стране. Так, в 1990-е годы он участвовал в демократизации страны, а в 2006 и в 2014 годах активно поддержал организаторов военных переворотов – генералов Сонтхи Буньяратглина и Прают Чан-Оча.
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