В Крыму силами МВД и ФСБ проведена спецоперации по задержанию участников запрещённой в России экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».
Так, в селе Строгановка под Симферополем задержаны пятеро участников запрещённой группировки, у которых были обнаружены литература и флеш-накопители с агитационными материалами экстремистского содержания. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (организация террористической группировки и участие в ней), сообщает Интерфакс.
По словам представителя крымского муфтията Эсадуллаха Баирова, мусульмане должны проявлять бдительность, чтобы обезопасить себя и свою семью от влияния хизбов.
Отметим, что группировка «Хизб ут-Тахрир», ставящая своей целью создание всемирного халифата, в РФ находится вне закона с 2003 года.
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