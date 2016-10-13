Неоконы заставят американцев платить за свержение Путина
Глава американского Национального фонда поддержки демократии (NED) Карл Гершман призвал США любой ценой отстранить от власти президента России Владимира Путина.
По мнению Гершмана, вдохновлять на борьбу с Путиным должно совершенное в 2006 году убийство либеральной журналистки Анны Политковской, в котором финансист-неоконсерватор бездоказательно обвиняет главу Российского государства.
Показательно, что призывы к насильственному отстранению от власти законно избранного президента России прозвучали из уст деятеля, который занимается распределением финансовых средств различным неправительственным организациям и активистам, работающим в интересах США на подрыв неугодных Вашингтону политических режимов. Так, NED сыграл ключевую роль в организации цветного переворота на Украине, пишет американский журналист Роберт Пэрри в своей статье, перевод которой опубликован на российском портале Иносми.
Пэрри отмечает, что NED тратит на организацию мятежей и переворотов в неугодных неоконам странах деньги американских налогоплательщиков – 100 миллионов долларов ежегодно. По мнению журналиста, попытка дестабилизации ситуации в России и свержение Путина – это самая безумная и непродуманная из неоконсервативных схем, которая может привести к ядерному апокалипсису.
«Гершман и его неоконсервативные единомышленники могут фантазировать о том, чтобы заставить российскую экономику трещать, одновременно финансируя прозападных “либералов”, которые могли бы заняться подрывной деятельностью, но они точно не взвесили последствия, даже в случае успеха. С учетом разрушительного опыта, испытанного гражданами России, когда любимые неоконсерваторами “либералы” устроили “шоковую терапию” в 1990-х годах, сократив среднюю ожидаемую продолжительность жизни на десять лет, вряд ли стоит ожидать, что россияне покорно примут новую порцию того же горького лекарства. Даже если в итоге ухудшение экономической обстановки приведет к смещению Путина, скорее всего, его сменит более радикальный националист, считающий ядерный арсенал единственным средством защитить честь Матушки-России. Иными словами, недавний приступ жажды смены режима может стать последним как для неоконсерваторов, так и для всего человечества», - предполагает Пэрри.
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