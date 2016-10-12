Глава МИД Великобритании Борис Джонсон обвинил Россию в военных преступлениях в Сирии и призвал пикетировать российские посольства по всему миру.
В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на призыв Джонсона. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, России стыдно за главу лондонской дипломатии.
«Вообще бывший мэр Лондона, а ныне глава британского МИД Борис Джонсон профессионально непригоден. Основная его профессия – журналист. Он работал штатным британским пропагандистом много лет, а теперь пытается продолжить свои дешевые трюки в должности министра. Более того, он призвал к недружественному акту по отношению к нашему дипломатическому представительству в Лондоне. Это уже серьезно», - отметил в беседе с корреспондентом портала «Евразия» заместитель председателя Изборского клуба, политолог и публицист Олег Розанов.
По его словам, российский ответ Лондону должен быть подчеркнуто взвешенным.
«”Англичанка гадит” - старое выражение еще времен Суворова. Иначе информационные нападки с туманного Альбиона не описать. Вместо взвешенной дипломатии официальные лица занимаются мерзкой информационной войной. Виной тому – низкий профессионализм и наследственная русофобия британской элиты и лично господина Джонсона. Именно сейчас мы наглядно всеми миру демонстрируем глубину нашей культурной традиции в сравнении с низкосортной британской пропагандой. А Шекспиру и другим английским классикам было бы стыдно, глядя на таких представителей британской короны, как Борис Джонсон», - подчеркнул эксперт.
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