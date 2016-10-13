Сорвавший фотовыставку украинских карателей художник уволен из Суриковского института
Руководство Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени В.И.Сурикова не стало продлевать контракт с преподавателем общей теории искусства, кандидатом философских наук Антоном Беликовым, который 28 сентября 2016 года уничтожил выставленные в Сахаровском центре фотографии, героизирующие украинских карателей.
Сам Беликов не сомневается, что его увольнение из Суриковского института связано с его гражданской позицией.
«Ну вот и все. Приплыли. Кажется моя работа в Суриковском институте закончилась. Мой предмет "Общая теория искусства" пропал из расписания. Контракт на будущий год не продлен. Администрация института и кафедры от объяснения причин уклоняется. Так руководство государственного ВУЗа, относящегося к Министерству Культуры проявило неиллюзорную солидарность с необандеровцами и их представителями в Москве. Творческие люди, они такие творческие», - сообщил художник и философ на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Корреспондент портала «Евразия» связался по телефону с руководством учебного заведения с целью выяснить причины увольнения Беликова. Так, в ректорате МГАХИ пояснили, что решение о продлении контракта с преподавателем принимает кафедра. На кафедре теории и истории искусства признали, что причиной отказа в заключении договора с Беликовым стал инцидент в Сахаровском центре, в результате которого якобы пострадали «произведения искусства».
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