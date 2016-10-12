При столкновении под населенным пунктом Коминтерново в ДНР погибли 15 украинских военных и два ополченца. «Сегодня в течение дня командование так называемой антитеррористической операции предприняло безумную попытку прорвать нашу оборону в районе между населенными пунктами Коминтерново и Ленинское. Прикрываясь минометным огнем, группы наемников по 30 человек дважды попытались с разных направлений обойти и овладеть позициями ДНР. В результате уверенных действий подразделений народной милиции ДНР противник вынужден был отказаться от своих безнадежных планов, понеся потери — более 15 наемников убитыми и 25 ранеными. К сожалению, не удалось избежать и потерь среди наших защитников. Встав на пути врага, погибли двое военнослужащих и получили ранение пятеро»,— цитирует «Интерфакс» заявление замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной республики Эдуарда Басурина.



Украинское командование посылает в атаку наемников, так как личный состав ВСУ воевать не может, - пишет Информационное агентство REGNUM .

В последнее время в Донбассе резко обострилась ситуация на юге ДНР в Новоазовском районе. Населенные пункты ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Власти ДНР с сожалением вынуждены сказать, что в результате этих обстрелов гибнут в основном мирные жители.