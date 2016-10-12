Путин: Гумконвой под Алеппо расстреляли террористы
Президент России Владимир Путин заявил, что атаку на гуманитарный конвой ООН в Алеппо 19 сентября 2016 года совершила одна из действующих террористических группировок.
По словам российского лидера, Соединённые Штаты также знают об этом, но им выгодно огульно обвинять Россию, передаёт РБК.
Напомним, что в результате обстрела гумконвоя ООН под Алеппо 19 сентября 2016 года было сожжено 18 грузовиков. При этом погибло не менее 20 мирных сирийских граждан. Сразу же после трагедии США и их сателлиты обвинили в атаке на гумконвой ВКС России и сирийскую правительственную армию.
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