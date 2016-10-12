Глава администрации главаря киевской хунты, экс-гауляйтер временно оккупированной Харьковщины Игорь Райнин признал, что обстановка на Слобожанщине в любой момент может выйти из-под контроля Киева.
По его словам, Харьковщина является для хунты стратегическим регионом, так как регион имеет 600 километров государственной границы с Россией, а также граничит с бывшими Донецкой и Луганской областями. При этом на территории Харьковского региона самое большое количество переселенцев с Донбасса – 10% от общего числа.
«Что касается Харьковской области, то у нас принято три программы – это "антитеррор", программа по (гражданской) безопасности и программа территориальной обороны», - цитирует Райнина РИА Новости.
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