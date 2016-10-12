Украинские террористы начали наступление под Мариуполем
На юге ДНР украинские каратели перешли в наступление в направлении Новоазовска.
Ожесточённый бой идет в районе села Коминтерново, где каратели при поддержке бронетехники пытаются совершить охват позиций армии ДНР, сообщает ИА «Новороссия».
По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, боевые действия в районе Коминтерново продолжаются уже несколько часов.
Отметим, что прорыв украинских боевиков в районе Коминтерново в случае его развития может представлять угрозу стратегическим коммуникациям ДНР, в частности автомобильной дороге Донецк – Новоазовск – Седово.
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