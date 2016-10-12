Россия не собирается выдавать США экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, отметил посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк в ходе своего выступления в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Гопкинса.
«У нас нет ни морального, ни юридического права это сделать», - заявил дипломат, добавив, что РФ и США не связаны договором о выдаче лиц, подозреваемых в совершении преступления.
Напомним, что Эдвард Сноуден в 2013 году рассекретил информацию об организованной ЦРУ тотальной слежке за гражданами, после чего его обвинили в государственной измене. В настоящее время он получил политическое убежище в России. На родине ему грозит до 30 лет тюремного заключения или смертная казнь. В сентябре 2016 года Сноуден обратился к американскому президенту Бараку Обаме с просьбой о помиловании, однако получил отказ.
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