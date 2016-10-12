В случае большой войны вся власть в субъектах РФ перейдет к военным
В ходе проведенных в России военных учений «Кавказ-2016» Минобороны осуществило проверку переподчинения региональных органов власти командованию военных округов, пишет «Военный обозреватель» со ссылкой на осведомленный источник в оборонном ведомстве РФ.
Отмечается, что в случае начала войны в подчинение командующих военными округами перейдут региональные органы власти: губернаторы, подразделения МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии. Такие меры позволят поддерживать режим военного положения, а также обеспечивать мобилизацию и оборону.
Стоит отметить, что с 2010 года вся территория России поделена на четыре военных округа: Западный (Санкт-Петербург), Южный (Ростов-на-Дону), Центральный (Екатеринбург) и Восточный (Хабаровск).
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