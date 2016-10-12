Введенные в 2014 году Западом против РФ санкции стимулировали бурное развитие в России сельского хозяйства.
Как отмечает «Политнавигатор», в настоящее время российские аграрии заинтересованы в том, чтобы санкционный режим продлился как можно дольше.
Так, губернатор Владимирской области Светлана Орлова рассказала о своей беседе с представителями Германии на международном форуме «Петербургский диалог». По словам главы региона, она посоветовала немцам не отменять антироссийские санкции.
«Я немцам сказала, когда был “Петербургский диалог”: вы не понимаете нашей натуры. Чем хуже вы нам делаете, тем сильнее мы становимся. Такой мы народ. И санкции подержите подольше. Село просто поперло. Везде, во всех районах», - отметила Орлова, пояснив, что во Владимирской области выпуск сельхозпродукции увеличился на 25%.
«Сейчас наши аграрии вообще молятся Богу, чтобы санкции никогда не отменяли, каждое утро. Они за этот период выросли. Поэтому принято решение оставить встречные санкции до конца следующего года. Чтобы люди, работающие на селе, имели перспективу», - подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
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