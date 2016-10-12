В КНДР предупредили Москву и Пекин об американской угрозе
Размещение американцами противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее направлено в первую очередь против России и Китая, считают в посольстве КНДР в Москве.
«Однако можно убедительно сказать, что комплекс систем ПРО на большой высоте взял на прицел Китай и Россию. То есть, обессилить силы сдерживания этих ядерных держав с помощью THAAD и сохранять свой гегемонистский статус в этом регионе», - говорится в пресс-релизе северокорейского посольства.
Вместе с тем, в Пхеньяне отметили, что для Северной Кореи не страшны никакие американские комплексы ПРО.
«Ничто — ни уйма комплексов ПРО, ни размещение в Южной Корее THAAD — им не поможет», - цитирует заявление дипмиссии КНДР в Москве телеканал «Звезда».
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