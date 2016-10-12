Экс-президент Франции, лидер партии «Республиканцы» Николя Саркози осудил антироссийский курс действующего лидера страны Франсуа Олланда.
«Я сожалею о политике, которая проводится ныне в отношении России», - отметил Саркози, добавив, что Франция и Европа не должны вступать в новую «холодную войну». Вместо этого следует вести диалог с Россией, приводит мнение политика Газета.Ру.
Стоит добавить, что Саркози собирается в 2017 году принять участие в президентской гонке во Франции.
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