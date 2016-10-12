В Севастополе по личному указанию и.о. губернатора города Дмитрия Овсянникова началась проверка деятельности государственного унитарного предприятия «Пансионаты Севастополя», гендиректор которого Анатолий Жежерун замешан в многочисленных финансово-хозяйственных нарушениях.
Как пишет портал «Антифашист», в главном офисе госпредприятия, который расположен в пансионате «Изумруд», проводятся обыски. Служебные помещения опечатаны. Сообщникам Жежеруна удалось заблаговременно вывезти коробки с финансовыми документами, печатями и трудовыми книжками.
Журналисты подозревают, что значительная часть средств ГУП «Пансионаты России» могла идти на содержание украинских нацистов, воюющих против народа Донбасса. Так, дочь Анатолия Жежеруна Марина Жежерун (в замужестве – Комарова) в настоящее время проживает в Киеве и активно участвует в волонтёрской организации «Армия SOS», которая активно снабжает боевиков «АТО». Доказательством тому служат многочисленные фотографии из «Фейсбука» Жежерун-Комаровой.
«После начатой в “Пансионатах Севастополя” проверки дочь Жежеруна сыплет особенно яростными угрозами в адрес “сепарской ваты”. Сам Анатолий Васильевич объявил настоящую информационную войну губернатору Дмитрию Овсянникову. Он не скрывает, что пользуется поддержкой экс-главы Севастополя Сергея Меняйло и крупнейшего севастопольского строительного магната, экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. Есть еще одна характерная подробность. По утверждению портала Ipress.ua, зять Лебедева - Александр Шутов служит начальником главного управления оперативного планирования генерального штаба Вооруженных сил Украины. Тем временем тесть продолжает захват заповедных и особо охраняемых территорий побережья Севастополя. Крупный скандал разгорелся с получением полутора тысяч гектаров буквально рядом с военным аэропортом Бельбек», - отмечает обозреватель портала «Антифашист».
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".