Украинские террористы в настоящий момент ведут мощный обстрел пригородов и окраин Донецка, сообщает "GO" Группа оповещения о военных действиях ЛДНР.
Под огнём боевиков киевской хунты находятся посёлок Трудовские в Петровском районе Донецка, район Донецкого аэропорта и посёлок Спартак.
«22:32 #Донецк мощный артобстрел района Аэропорта и округи, начался бой с применением минометов, бронетехники и арты. Путиловка, Октябрьский и районы, находящиеся близ Аэропорта, принять меры безопасности», - сообщают с мест очевидцы.
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