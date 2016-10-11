Глава ОКР Александр Жуков высказал намерение покинуть свой пост. Это заявление сделал Владимир Путин, выступая на заседании совета по развитию физической культуры и спорта, сообщает Коммерстант .

Жуков намерен сконцентрироваться на работе в Госдуме. Как считает Президент РФ, надо проработать с Международным олимпийским комитетом, с тем чтобы российское представительство среди его членов не уменьшилось. По данным радиостанции «Говорит Москва» в руководстве ОКР, пост президента организации может занять двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева.



Напомним, что Александр Жуков возглавил ОКР в мае 2010 года, сменив на этом посту Леонида Тягачева, который подал в отставку после проигрыша сборной России на зимней Олимпиаде в Ванкувере, где наша команда заняла лишь 11-е место. За время пребывания Жукова у должности прошли три Олимпиады: две летние — Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 и зимняя — Сочи-2014. Конечно, наиболее напряженным для Александра Жукова выдался последний год, в течение которого ему приходилось улаживать сложности, возникшие после допингового скандала, в котором было замешано множество российских спортсменов. В целом ему это удалось. Во многом именно действия Александра Жукова способствовали тому, что сборная России, несмотря на требования WADA и других влиятельных в спортивном мире стран, не была отстранена от Игр в Рио в полном составе.

