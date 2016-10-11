Поляки теряют рабочие места из-за украинских гастарбайтеров
В Польше назревает конфликт между местными жителями и украинскими гастарбайтерами, считает польский политолог, представитель партии «Смена» Томаш Янковски.
По его словам, прибывающие на заработки украинцы готовы работать за низкую зарплату, что негативно отражается на польском рынке труда и уровне заработной платы, пишет «Политнавигатор».
«Это, конечно, не вина украинцев – они просто ищут себе лучшую жизнь. Точно так же, как поляки ищут себе лучшую жизнь в Англии. Только почему мы, поляки, должны нести ответственность за халатность польских властей?», - задается вопросом Янковски.
По словам эксперта, ни Польша, ни Украина никогда не рассматривались Евросоюзом в качестве равноправных партнёров и расценивались исключительно, как рынок сбыта для европейских товаров и поставщики дешёвой рабочей силы.
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