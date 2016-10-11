По инициативе группы депутатов Верховной Рады Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит проверку деятельности губернатора Одесской области Михаила Саакашвили относительно приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ).
В отношении «политического гастарбайтера» возбуждено уголовное дело по злоупотреблению служебным положением и воспрепятствованию законной хозяйственной деятельности. По оценкам инициаторов расследования, среди которых депутаты от «Народного фронта» Николай Княжицкий, Павел Пинзенык, Александр Дроздик и представитель «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Голубов, из-за действий Саакашвили украинский бюджет потерял порядка 6,5 миллиардов гривен, сообщает ИА «Новороссия».
Согласно Уголовному кодексу Украины, Саакашвили грозит до шести лет тюрьмы.
Стоит отметить, что в Грузии экс-президента Саакашвили также ждет уголовное наказание по обвинению в совершении целого ряда преступлений, в том числе подготовке государственного переворота.
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