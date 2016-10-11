Запланированный на 19 октября 2016 года визит Владимира Путина во Францию не состоится.
«Дело в том, что планировались некоторые мероприятия, связанные с открытием российского культурно-духовного центра, проведением выставок. К сожалению, эти мероприятия выпали из программы, и поэтому президент принял решение пока визит во Французскую Республику отменить», - пояснил причины отмены поездки пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9 октября 2016 года президент Франции Франсуа Олланд усомнился в том, что его встреча с Владимиром Путиным будет полезной и конструктивной, после того, как днем ранее Россия заблокировала французский проект резолюции по Алеппо в Совбезе ООН, отмечает Lenta.ru.
Песков подчеркнул, что поездка Владимира Путина в Париж может состояться тогда, когда его визит станет комфортен для Олланда. Вопрос касательно выпавших из программы мероприятий пресс-секретарь Путина посоветовал задавать представителям Франции.
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