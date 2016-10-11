Бывший главком сухопутных войск Чиркин может вернуться в тюрьму
Верховный суд РФ удовлетворил жалобу военного прокурора на смягчение приговора экс-главкому сухопутных войск России генерал-полковнику Владимиру Чиркину и направил дело на повторное апелляционное рассмотрение, сообщает «Российская газета».
Отметим, что в декабре 2013 года в отношении Чиркина было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 20 тысяч долларов. 14 августа 2015 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима с лишением воинского звания «генерал-полковник» и ряда государственных и ведомственных наград. Однако 22 декабря 2015 года после поданной адвокатами Чиркина апелляции суд переквалифицировал совершенное военачальником преступление с получения взятки на мошенничество и смягчил наказание, заменив тюремный срок штрафом в 90 тысяч рублей, а также вернув Чиркину воинское звание и награды.
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