Россия открывает свой рынок для турецких фруктов и снимает введенные с 1 января 2016 года ограничения, заявил президент Владимир Путин в ходе своего визита в Турцию 10 октября 2016 года, передаёт «Росбалт».
«Хотел бы обратить ваше внимание на то, что сегодня правительство РФ приняло решение допустить на российский рынок целую группу турецких товаров — товары сельхозпроизводства: косточковые так называемые и цитрусовые продукты», - отметил российский лидер, добавив, что отечественное сельское хозяйство не производит таких продуктов, а импорт турецких позволит снизить цены.
Отметим, что это первый визит Владимира Путина в Турцию после произошедшего 24 ноября 2015 года инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, который привел к резкому ухудшению отношений между странами – в частности, к закрытию российского рынка для турецкой продукции. Начало нормализации двусторонних отношений было положено 27 июня 2016 года после принесенных Реджепом Тайипом Эрдоганом извинений за сбитый турками самолёт.
«Я целиком и полностью уверен, что процесс нормализации турецко-российских отношений продолжится полным ходом», - отметил после встречи с Путиным Эрдоган.
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