Верховная Рада начинает процесс восстановления экономических связей с РФ
В Верховной Раде признали, что разрыв торгово-экономических отношений с Россией привел к коллапсу украинской экономики.
Как заявил внефракционный народный депутат Яков Безбах, в Раде будет создана рабочая группа по возобновлению экономических отношений со «страной-агрессором», передаёт ИА «Новороссия».
«Надежды на международную финансовую поддержку всё меньше, мы не имеем права отказываться от устоявшихся экономических отношений. Мы должны быть реалистами и сказать себе суровую правду – без возрождения прагматических отношений с традиционными экономическими партнёрами, большинство предприятий-локомотивов обречены на постепенную стагнацию», - заявил Безбах.
Также депутат намерен инициировать сбор подписей под обращением к Петру Порошенко об отмене санкций против России.
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