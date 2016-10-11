Ходаковский примет участие в открытом диалоге с журналистами из Москвы (ВИДЕО)
Лидер общественного движения «Патриотические силы Донбасса», командир бригады «Восток» Александр Ходаковскийпримет участие в скайп-конференции с журналистами из Москвы – главой Информационной службы Евразийского союза (ЕСМ), заместителем главного редактора портала «Евразия»Натальей Макеевой и лидером ЕСМ, главным редактором ИА «Новороссия»Андреем Коваленко.
Откровенный разговор между Донецком и Москвой состоится 11 октября 2016 года в 19-00 на платформе интернет-канала «Диалог» и будет доступен в режиме онлайн по ссылке.
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