Под предлогом противодействия ядерным программам Ирана и КНДР Соединённые Штаты создают систему противоракетной обороны с целью нейтрализации ядерных потенциалов России и Китая.
Об этом в ходе проходящего в Пекине брифинга «Глобальная эшелонированная система ПРО США как угроза военной безопасности России и Китая и стратегической стабильности в мире» заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Виктор Познихир.
Основной замысел американских стратегов – снижение потенциала ядерных сил России и «полное обнуление» китайского ядерного потенциала, подчеркнул российский военачальник.
Отмечается, что к 2020 году американская система ПРО, буквально окружающая Россию и Китай, будет включать около 50 противоракет GBI (Ground-Based Interceptor), более 200 противоракет THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и порядка 700 SM-3 наземного и морского базирования, передаёт телеканал «Звезда».
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".