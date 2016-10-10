Новым главнокомандующим Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Российской Федерации стал генерал-полковник Андрей Сердюков, ранее занимавший должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Южного военного округа (ЮВО).
Соответствующее назначение было подписано Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным 4 октября 2016 года. Андрей Сердюков сменил в должности генерал-полковника, Героя России Владимира Шаманова, который стал председателем Комитета Государственной Думы по обороне.
10 октября 2016 года состоялось представление Сердюкова личному составу ВДВ. В торжественной обстановке министр обороны Сергей Шойгу вручил ему штандарт «крылатой пехоты», сообщает «Российская газета».
«Андрей Николаевич - грамотный руководитель и умелый организатор. Он получил опыт службы в Дальневосточном, Южном и Западном регионах, прошел все основные командно-штабные должности - от командира разведывательного взвода до командующего 12-м резервом Южного военного округа. Деловые качества и разносторонние знания генерал-полковника Сердюкова станут хорошим подспорьем в решении важных вопросов поддержания боеготовности Воздушно- десантных войск на требуемом уровне», - охарактеризовал нового главкома ВДВ Шойгу.
В свою очередь, Сердюков пообещал оправдать оказанное ему доверие. «Тот высокий уровень, которого добились войска под руководством генерал-полковника Владимира Шаманова, будет служить для меня точкой отсчета в работе», - отметил военачальник.
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