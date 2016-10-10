Российская военно-морская база в сирийском Тартусе будет функционировать на постоянной основе, заявил 10 октября 2016 года статс-секретарь Минобороны РФ Николай Панков.
По его словам, соответствующие документы уже подготовлены и проходят процедуру межведомственного согласования.
Вместе с тем, на прошлой неделе Государственная Дума ратифицировала соглашение о бессрочном размещении на авиабазе Хмеймим в Латакии российской авиационной группы. Сегодня этот вопрос обсуждался в Совете Федерации. В ближайшее время верхняя палата парламента также ратифицирует документ.
Пункт материально-технического обслуживания ВМФ России в Средиземном море действует в Тартусе с 1971 года. По словам первого заместителя председателя Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, Совфед готов оперативно ратифицировать соглашение о постоянном пребывании российского флота в Тартусе, пишет Газета.Ру.
В минувшую пятницу, 7 октября 2016 года стало известно о возможном возобновлении российской военно-морской базы в Камрани (Вьетнам) и радиоэлектронного центра Лурдес (Куба), закрытых в 2002 году. Кроме того, в СМИ появилась информация о переговорах между РФ и Египтом о строительстве российской военно-морской базы в Александрии. Однако официальные власти Египта опровергли её, указав, что Каир против создания любых иностранных военных баз на своей территории.
«Россия возвращается – и это прекрасно, - отметил в беседе с корреспондентом портала ”Евразия” первый заместитель председателя Изборского клуба, общественный деятель и публицист Олег Розанов. - Нашим западным коллегам мы последние годы только и говорили, что с позиции силы с нами разговаривать нельзя, что слабой и раболепной России 90-х уже нет, что у нас есть свои национальные интересы и мы не постесняемся их отстаивать. Если американцы хотят повышения ставок – они его получат.
Наконец, мы перешли от слов к делу. Дальше отступать невозможно. В Министерстве обороны обсуждают возвращение наших военных баз на Кубу и во Вьетнам. У обеих стран, и не только у них, старые счеты с американцами, поэтому нам там будут рады. Во вьетнамской Камрани располагалась когда-то наша военно-морская база, а в Лурдесе на Кубе — радиоэлектронный центр, считавшийся одним из важнейших в отечественной разведке за рубежом.
Поэтому наша база ВМФ в сирийском Тартусе – это не излишество, а необходимость, чтобы с нами не разговаривали с позиции силы. К сожалению или к счастью, в международные переговоры вновь возвращается лексика холодной войны: подлетное время ракет, критическая близость военных баз, отвод войск и принуждение к миру. Как сказал сегодня экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко: “Гонять туда-сюда корабли из-за каждого пустяка мы просто не имеем права. Это расточительно. Нам нужно находиться везде”».
«Россия возвращается – нам нужно находиться везде», - резюмировал Розанов.
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