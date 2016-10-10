В парламент Грузии проходят три политические партии
На состоявшихся 8 октября 2016 года выборах в парламент Грузии 5%-й барьер смогли преодолеть три политические силы.
Так, уверенную победу одержала правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». После подсчета 99,92% бюллетеней она набирает 48,6% голосов. За «Единое национальное движение», которое возглавляет соратник экс-президента Михаила Саакашвили Давид Бакрадзе, проголосовали 27, 14% жителей Грузии. На третьем месте – считающийся пророссийским «Альянс патриотов Грузии», которому с трудом, но удалось набрать заветные 5%, сообщает Комсомольская правда.
Стоит добавить, что парламентские выборы в Грузии проходят по смешанной системе: 77 депутатов будут избраны по партийным спискам, ещё 73 – по одномандатным округам. Всего в выборах принимали участие 19 политических партий и 6 избирательных блоков.
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