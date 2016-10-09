В оккупированной Марьинке каратели переехали женщину БМП
В оккупированной украинскими нацистами Марьинке каратели умышленно раздавили женщину боевой машиной пехоты.
Инцидент произошёл 7 октября 2016 года около 23-00 часов. «Нацисты ехали по поселку Новомарьинка на БМП. Увидев нескольких женщин, возвращавшихся домой после вечерней рабочей смены, набрали скорость и помчались прямо на людей, со стрельбой по земле возле ног жертв. Женщины бросились врассыпную, однако одна споткнулась и упала, ударившись головой. Они переехали её траками… Умышленно! В кураже страшного сафари! Очевидцы сообщают, что к дому погибшей несколько раз (позавчера, вчера, сегодня) подъезжали машины с вояками группами от двух до десяти человек: видимо командование и “коллеги” нацистов всеми силами: уговорами и угрозами пытаются замять “происшествие”. Сегодня родственники убитой, называя её "трагически погибшей", обращаются за помощью к знакомым и соседям за средствами на похороны, однако из-за опасений не сообщают деталей события. Данные о происшествии собраны оперативным способом по опросам очевидцев и донесениям оперативников», - сообщают «Сводки от ополчения Новороссии».
Напомним, что в марте 2015 года в оккупированной Константиновке боевая машина МТ-ЛБ укронацистских карателей насмерть задавила 8-летнюю Полину Воронову, после чего в городе вспыхнули беспорядки, подавленные хунтой. Примечательно, что убийцы ребенка так и не понесли ответственности.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".