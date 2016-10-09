СРОЧНО: В Петровский район Донецка прорвалась украинская ДРГ
В Петровском районе столицы Донецкой Народной Республики идет бой. В город со стороны оккупированной Марьинки прорвалась украинская диверсионная группа, пишут «Сводки от ополчения Новороссии».
«Крупная разведгруппа противника зашла достаточно глубоко (район очистных шахты Трудовская), была блокирована подоспевшими туда ополченцами и полицией ДНР. Идёт бой, наши постепенно уничтожают украинских карателей, засевших между бетонными блоками. ВСУ из района Марьинки пытаются обеспечить выход группы - применяют минометы, САУ и танки. По Трудовским нацистами ведется огонь из танков с позиций на улице Ленина города Марьинки, а также с подготовленных позиций 120мм минометов возле совхоза Шевченко. Активны позиции тяжелых минометов ВСУ в Красногоровке», - сообщают очевидцы.
«Жителям Трудовских срочно принять меры безопасности. Тараканы (украинские диверсанты – прим.ред.) все-таки проскочили мелкой группой на нашу территорию(не в город, а на линию обороны Донецка), сейчас наши их утюжат, а укропы подтянули тяжелую артиллерию, чтобы вытащить полудохлых нацистов. Стрелковое, минометы, артиллерия, бронетехника. С разной интенсивностью безуспешные попытки спасти хероев проваливаются. Говорят, ДРГ укропов по рации уже прощаются со своими (в том числе и на иностранных языках)», - информирует "GO" Группа оповещения о военных действиях ЛДНР.
Также сообщается о продолжающихся боях в районе Ясиноватского блокпоста и Авдеевской промзоны и обстрелах украинскими нацистами посёлка Зайцево.
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