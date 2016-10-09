На юге ДНР активизировались украинские бандформирования
На юге Донецкой Народной Республики отмечена активизация боевиков террористической группировки «Украина».
Так, в Новоазовском районе обстрелу со стороны киевских карателей подверглось село Саханка. Ранения получили две мирных жительницы.
Как сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, обстрел Саханки носил отвлекающий характер. Под прикрытием артиллерийского и минометного огня в тыл защитников Донбасса проникла украинская ДРГ. В результате боестолкновения с диверсантами в районе сёл Саханка и Ленинское погибли двое военнослужащих армии ДНР, один боец был взят в плен.
«Вчера наблюдатели миссии ОБСЕ отказались фиксировать факт обстрела сел на юге Республики и содействовать прекращению огня в этом районе», - отметил Басурин в интервью ДАН.
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