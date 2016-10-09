В Иерусалиме вооружённый палестинец устроил бойню на трамвайной остановке
В результате теракта в Иерусалиме погибли два человека, пятеро получили ранения.
Как сообщает РБК, 39-летний палестинец открыл стрельбу по случайным прохожим в районе трамвайной остановки рядом с полицейским управлением в районе Шейх-Джарах. Шесть человек получили ранения, одну женщину спасти не удалось.
Полицейским удалось застрелить преступника. При этом погибла одна сотрудница правоохранительных органов.
Представители палестинского движения «Хамас», контролирующие Сектор Газа, назвали произошедшее в Иерусалиме актом возмездия «за преступления оккупантов» и заявили о продолжении интифады.
Свидетельство о регистрации СМИ "Информационно-аналитического портала "ЕВРАЗИЯ.org" Эл № ФС 77-32518 от 18 июля 2008 года. Свидетельство выдано "Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций".