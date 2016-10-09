Украинские нацисты отказались отводить войска от Станицы Луганской
Минобороны киевской хунты заявило о переносе на неопределенный срок отвода войск в районе Станицы Луганской, обвинив военнослужащих Народной милиции ЛНР в обстрелах, сообщает телеканал «Звезда».
«Учитывая систематическое нарушение режима тишины со стороны противника и невыполнение решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, ВСУ вынужденно переносят сроки», - заявил спикер т.н. «АТО» Андрей Лысенко.
Отметим, что согласно достигнутым в Минске договоренностям, на трех участках линии соприкосновения в районе населённых пунктов Станица Луганская, Золотое (ЛНР) и Петровское (ДНР) стороны должны осуществить взаимный отвод военных подразделений на 1-2 километра. Так, 7 октября 2016 года при наблюдении со стороны представителей миссии ОБСЕ было осуществлено разведение войск вооружённых сил Новороссии и украинских карателей в Петровском.
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