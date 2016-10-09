США озабочены несанкционированным авианалетом саудитов на столицу Йемена
Авиация возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции нанесла 8 октября 2016 года мощный удар по траурной церемонии в столице Йемена Сане.
По информации газеты «Известия», количество жертв авианалёта превысило 200 человек. Ранения получили свыше 500 мирных жителей.
Как сообщает телеканал «Звезда», среди погибших при бомбардировке мэр Саны Абдулкадер Хилал.
О необходимости расследования произошедшего заявили в Соединённых Штатах. При этом в Вашингтоне допустили возможность пересмотра поддержки арабской коалиции из-за несанкционированных США бомбардировок Йемена, отметил представитель Совета национальной безопасности США Нед Прайс.
Напомним, что в Йемене продолжаются боевые действия между шиитскими повстанцами-хуситами, занявшими в январе 2015 года Сану и отстранившими от власти президента Абд Раббу Мансура Хади, и лоялистами, поддерживаемыми Саудовской Аравией и группой арабских стран, входящих в состав коалиции.
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