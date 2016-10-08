Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН по созданию бесполетной зоны над Алеппо
Предложенная представителями Франции и Испании резолюция по установлению бесполётной зоны над сирийским городом Алеппо, где продолжаются ожесточенные боевые действия между правительственными силами Башара Асада и боевиками исламистских группировок, не была принята Советом Безопасности ООН.
Как сообщает ТАСС, Россия наложила вето на резолюцию.
По словам постпреда России при ООН Виталия Чуркина, голосование по франко-испанской резолюции по Сирии являлось «одной из самых странных мизансцен» в истории Совбеза ООН, так как оно изначально было нацелено на то, чтобы вызвать вето со стороны РФ.
Поясним, что основным требованием России по урегулированию ситуации в Алеппо является отделение формирований сирийской «умеренной оппозиции» от «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ – прим.ред.) и смежных с ней террористических группировок. Однако поддерживающие боевиков Соединенные Штаты упорно не желают этого делать.
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