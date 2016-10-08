Одиозный депутат украинской Верховной Рады, бывший сотник Майдана Владимир Парасюк объявил работающих в России граждан Украины «агентами Путина» и посоветовал им не возвращаться домой.
«Это неправильно, сколько бы там денег ни было заработано, сколько бы они их ни привезли на Украину, я это никогда не буду воспринимать по одной простой причине, что мы уже десятки людей потеряли во время борьбы против этого врага… И езжайте, можете вообще с вещами и больше не возвращаться», - цитирует нардепа «Газета.Ru».
Также в ряды «агентов Путина» Парасюк записал всех противников введения визового режима с Россией. Стоит добавить, что вопрос введения виз с РФ расколол Верховную Раду. Так данную инициативу не поддержали не только представители «Оппозиционного блока», но и многие депутаты пропрезидентского «Блока Петра Порошенко». Против виз выступил также глава МИД киевской хунты Павел Климкин, отмечает ИА Regnum.
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