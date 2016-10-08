Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун 27 сентября 2016 года подписал закон, в соответствии с которым фактически легализована детская проституция.
«Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за любой акт проституции. Кроме того, оно устанавливает уголовную ответственность за нахождение в любом общественном месте с целью совершить акт проституции. Настоящий закон предусматривает, что вышеуказанные положения не применяются к детям до 18 лет, которые предположительно участвуют в деяниях, которые, в случае если они совершены взрослыми, являются нарушением указанных положений», - говорится в тексте закона.
По мнению обозревателя портала Downtrend.comБрайана Андерсона, если несовершеннолетнего нельзя арестовать за занятие проституцией – это по факту означает легализацию детской проституции. С его точки зрения – это не иначе, как безумие, устроенное «либеральными идиотами».
«Я предполагаю, что для сутенеров, опекающих детей, занимающихся проституцией, ответственность сохранилась. Но сами несовершеннолетние, торгующие своим телом, теперь не являются нарушителями закона. Также, вероятно, что теперь несовершеннолетний может свободно заниматься сексом за деньги с другим несовершеннолетним – и это будет считаться полностью законным в “Золотом штате”», - возмущен Андерсон.
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