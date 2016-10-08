Действующий президент Соединённых Штатов Барак Обама досрочно проголосовал на выборах нового главы США.
Свой выбор Обама сделал во время своей поездки в Чикаго, где он проживал до избрания президентом США в 2008 году, передаёт «Звезда».
Отметим, что выборы нового главы Белого дома намечены на 8 ноября 2016 года. К исполнению своих обязанностей новоизбранный президент США приступит в январе 2017 года.
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